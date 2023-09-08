В Казани Рустам Минниханов встретился с Эмиром Кустурицей и Федором Бондарчуком

Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 8 сентября, в Казани глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с именитыми кинорежиссерами Эмиром Кустурицей и Федором Бондарчуком. Они приехали в столицу республики в качестве гостей международного фестиваля мусульманского кино, который проходит в эти дни.

«Рустам Минниханов поблагодарил Эмира Кустурицу и Федора Бондарчука за внимание к казанскому кинофестивалю, который, по его словам, способствует развитию туристической привлекательности города и делает его узнаваемым во всем мире», - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram