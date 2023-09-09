Минздрав Татарстана оценил вероятность возникновения эпидемии гриппа

Специфических симптомов отличия гриппа от коронавируса нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Татарстана Халит Хаертынов оценил вероятность эпидемии гриппа. По словам врача, в этом году она возможна, но точного прогноза пока нет.

Есть вероятность, что будет развиваться грипп А, в том числе свиной грипп, или грипп В, включая штамм «Виктория». Шанс развития эпидемии гриппа возрастает в зимнее время года, но и не исключено смещение на весенние и осенние месяцы.

Хаертынов сообщает, что специфических симптомов отличия гриппа от коронавируса нет. Болезнь начинается остро, отмечается головная боль, кашель, чихание, передает «Татарстан-24».

Ранее мы рассказывали, будут ли введены ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане.

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