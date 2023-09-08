В Набережных Челнах глава Минэкономразвития РФ Решетников посетил завод «КАМАЗ»

Министра сопровождали глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 8 сентября, в рамках своего рабочего визита завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах посетил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. В этой поездке его сопровождал глава Татарстана Рустам Минниханов.

На предприятии они вместе осмотрели линии по производству каркасов кабин и посетили Научно-технический центр завода, а также познакомились с новинками «КАМАЗа». Это, в частности, самосвалы и пассажирская техника. Решетников в итоге даже протестировал магистральный тягач семейства К5, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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