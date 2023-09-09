Из Казани хотят запустить авиарейсы на курорт возле озера Иссык-Куль

В среднем за год Каракол посещают 2 миллиона туристов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил запустить авиарейсы из столицы Татарстана в город Каракол, расположенный возле озера Иссык-Куль, сообщает пресс-служба исполкома города.

Каракол является туристическим населенным пунктом. В среднем за год его посещают 2 миллиона туристов. Курорт является круглогодичным из-за наличия лыжной базы и озера, которое не замерзает даже зимой. Здесь работают 153 отеля, а в октябре завершится строительство аэропорта.

Ранее авиарейсы между Казанью и Грузией отложили из-за санкций.

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