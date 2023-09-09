Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 6:40

Из Казани хотят запустить авиарейсы на курорт возле озера Иссык-Куль

В октябре в Караколе завершится строительство аэропорта
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В среднем за год Каракол посещают 2 миллиона туристов.

В среднем за год Каракол посещают 2 миллиона туристов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил запустить авиарейсы из столицы Татарстана в город Каракол, расположенный возле озера Иссык-Куль, сообщает пресс-служба исполкома города.

Каракол является туристическим населенным пунктом. В среднем за год его посещают 2 миллиона туристов. Курорт является круглогодичным из-за наличия лыжной базы и озера, которое не замерзает даже зимой. Здесь работают 153 отеля, а в октябре завершится строительство аэропорта.

Ранее авиарейсы между Казанью и Грузией отложили из-за санкций.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram