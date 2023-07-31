Авиарейсы между Казанью и Грузией отложили из-за санкций

Планировалось, что полеты будут осуществляться семь раз в неделю по двум направлениям. Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за санкций отложили запуск авиарейсов между Казанью и Грузией. Такое решение приняли грузинские власти, сообщает компания –перевозчик.

Разрешение на выполнение полетов из столицы Татарстана в два грузинских города - Батуми и Кутаиси, было получено еще 5 июля. Изначально рейсы планировалось осуществлять по семь раз в неделю на каждом из направлений.

Но как заявили грузинские власти, к совершению рейсов между странами будут допускаться только те авиакомпании, на которые не распространяются санкции. Перевозчик заявивший рейсы из Казани в Батуми и Кутаиси не попадает в этот список. Так, что запуск полетов пока отложен.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов Казань на летний сезон 2023.

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