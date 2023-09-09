Фермеры будут продавать овощи, мясо и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 сентября в Казани стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проводиться до 23 декабря.

Фермеры и агропромышленные предприятия Татарстана будут продавать овощи, мясо и другую продукцию на 15 площадках города. Приобрести товары можно с 6.00 до 12.00, сообщает мэрия Казани.

Где пройдут сельскохозяйственные ярмарки в Казани

Авиастроительный район: Беломорская, 69; Дементьева, 7; Ленинградская, 27.

Вахитовский район: Татарстан, 53; Чехова, 2.

Кировский район: Краснококшайская, 150/2; Революционная, 12; Батыршина, 20.

Ново-Савиновский район: Лаврентьева, 10; проспект Ямашева, 71А.

Приволжский район: Зорге, 66; Фучика, 72.

Советский район: Аграрная, 2; Липатова, 7.

Для жителей Салават Купере площадкой станет парковка торгового центра «Радужный».

Напомним, ранее в Казани школьник изобрел и в одиночку собрал аппарат для лечения косоглазия.

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