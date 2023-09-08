Сделал это для больной сестренки: В Казани школьник изобрел аппарат для лечения косоглазия

Чтобы поскорее собрать свой прибор, изобретатель работал в мастерской во время каникул. Фото: Из личного архива героя публикации

Младшая сестра девятиклассника из казанского IT-лицея Глеба Смородинова страдает от косоглазия. До недавнего времени девочка проходила лечение по методике Поспелова, согласно которой в глаза по очереди светят диодным фонариком. Однако, эта процедура давалась с трудом, да и видимых результатов не принесла. Тогда-то брат девочки и решил ей помочь, совершив, по сути, технический прорыв. Глеб изобрел свой прибор для лечения косоглазия.

«Мое изобретение является автоматизацией одного из многих этапов и способов лечения косоглазия. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. У сестренки большой угол косоглазия, и, наряду с развитием бинокулярности, лечение должно включать в себя еще несколько этапов операций», - рассказал «КП-Казань» школьник.

У него получилось с помощь своего прибора автоматизировать лечение по методике Поспелова. Теперь сестренка Глеба может проходить необходимые для выздоровления процедуры, не выходя из дома, самостоятельно. Садится, смотрит в окуляры и нажимает нужные кнопки.

Прибор казанского школьника автоматизирует процессы по методике Поспелова и помогает развить, а также закрепить бинокулярность. Фото: Из личного архива героя публикации

«Прибор мне удалось создать благодаря тому, что в моем IT-лицее есть станок для лазерной резки по дереву. Пока что корпус прибора сделан из фанеры, но в скором времени планирую распечатать его на 3Д принтере в пластике. К слову, у проекта было несколько версий. На его разработку и воплощение в реальность ушло около полутора месяцев», - говорит Глеб Смородинов.

Размышляя о стоимости аппарата, школьник пока не может все точно подсчитать. Ведь корпус был изготовлен в IT-лицее, какие-то компоненты подросток брал там же, а какие-то покупал на свои деньги. Их он не считал, делал все ради больной сестренки. То есть изобретал не для того, чтобы заработать. Хотя Глеб мечтает о том, что его прибор поможет и другим детям, страдающим от косоглазия.

«Прибор был, прежде всего, создан для моей сестренки, но не исключена возможность помощи и другим детям», - отмечает изобретатель.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СПОСОБНОСТИ

«На самом деле, мы все ожидали от него нечто подобное. Ведь Глеб с малых лет дружит с наукой. Он даже на каникулах приходил в кабинет технологии, чтобы в одиночку делать там свой прибор», - рассказала «КП-Казань» классный руководитель изобретателя Карина Хасанова.

Глеба Смородинова в его IT-лицее характеризуют, как усердного, активного, общительного и отзывчивого ученика. По словам Карины Хасановой, он со всем классом, что называется, на короткой ноге. Так что друзей у него хоть отбавляй.

«Учитывая его экстраординарные способности и огромную мотивацию, парень в будущем станет гениальным ученым. Хотелось бы, чтобы Глеб своим примером показал всем ребятам, что они могут добиться многого. Главное – желание и упорство», – говорит классный руководитель изобретателя.

По ее заверениям, в казанском IT-лицее Глеба всегда поддерживали во всех его начинаниях. А после того, как он завершил разработку своего уникального аппарата, одноклассники от души порадовались за юного ученого.

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