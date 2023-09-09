В Татарстане планируют создать кластер по производству микроэлектроники

Благодаря реализации проекта создадут более 4 тысяч рабочих мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на территории особо экономической зоны «Иннополис» планируют создать кластер по производству микроэлектроники. Под его размещение выделили 60 гектаров земли.

Кластер станет одним из крупнейших в России. Благодаря реализации проекта создадут более 4 тысяч рабочих мест. Сейчас идут корпоративные юридические процедуры, передает слова гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова ТАСС.

Ранее ректор университета Иннополис Александр Тормасов рассказал, нужно ли запрещать нейросеть ChatGPT.

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