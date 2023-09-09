Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 5:33

В Татарстане планируют создать кластер по производству микроэлектроники

Он станет одним из крупнейших в России
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Благодаря реализации проекта создадут более 4 тысяч рабочих мест.

Благодаря реализации проекта создадут более 4 тысяч рабочих мест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на территории особо экономической зоны «Иннополис» планируют создать кластер по производству микроэлектроники. Под его размещение выделили 60 гектаров земли.

Кластер станет одним из крупнейших в России. Благодаря реализации проекта создадут более 4 тысяч рабочих мест. Сейчас идут корпоративные юридические процедуры, передает слова гендиректора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова ТАСС.

Ранее ректор университета Иннополис Александр Тормасов рассказал, нужно ли запрещать нейросеть ChatGPT.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram