В Татарстане глава Минэкономразвития РФ Решетников оценил масштаб ОЭЗ «Алабуга»

До этого в Набережных Челнах Максим Решетников посетил завод «КАМАЗ». Фото: rais.tatarstan.ru

Во время посещения ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в сопровождении главы республики Рустама Минниханова ознакомился с производством автомобилей представительского класса AURUS.

После чего министр посетил крупнейший в России образовательный центр «Алабуга Политех», где проводится дуальная программа обучения. Так, в первой половине дня учащиеся осваивают современное оборудование, а потом изучают профильные предметы в учреждениях средне-специального образования. Вместе с этим они стажируются в соответствующих их специальностям подразделениях действующей компании.

«Масштабы впечатляют. Видно, что здесь проделана большая работа», – отметил глава Минэкономразвития РФ.

Напомним, ранее в Набережных Челнах Максим Решетников посетил завод «КАМАЗ».

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