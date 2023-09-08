В 93 троллейбусах и трамваях Казани введут бескондукторную систему оплаты

Кроме этого, на городские маршруты в ближайшем будущем должны выйти троллейбусы нового поколения. Фото: rais.tatarstan.ru

В России наблюдается дефицит кадров в сфере общественного транспорта. Казань не стала исключением, сообщил в IT-парке им. Рамеева на конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Чтобы хоть как-то решить эту проблему в троллейбусах и трамваях Казани продолжают вводить бескондукторную систему оплаты проезда. По словам Абдулхакова, она должна появиться в 93 единицах электротранспорта.

Напомним, на улицы столицы Татарстана в ближайшем будущем должны выйти 25 троллейбусов нового поколения.

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