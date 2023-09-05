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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:34

В Казани на маршрут вышел троллейбус нового поколения с кондиционером

В ближайшем будущем на улицы города выпустят 25 единиц такого общественного транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Новый троллейбус пока курсирует только по маршруту №1. Фото: rais.tatarstan.ru

Новый троллейбус пока курсирует только по маршруту №1. Фото: rais.tatarstan.ru

В свой первый рейс по маршруту №1 в Казани вышел 90-местный белорусский троллейбус нового поколения МАЗ-303Т22. Город стал одним из первых в России, кто начал использовать эту технику.

Ее особенность – не только значительная вместительность, но инновационность, по сравнению с привычными для казанцев аналогами. В частности, это и многочисленные USB-разъемы для зарядки гаджетов, и кондиционер, который работает как на охлаждение, так и на обогрев салона. Также новый троллейбус имеет запас автономного хода на два километра, что позволит ему объезжать препятствия на линии.

В Казань уже поставили три единицы этого нового транспорта, на очереди еще 22. Они предоставлены МУП «Метроэлектротранс» по лизингу в 642 миллиона рублей.

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