В Казани 12 сентября стартует федеральный проект «Фантастик Пластик»

Одна из самых масштабных экологических выставок приезжает в Казань – 12 сентября-12 ноября. Речь идет о федеральном проекте «Фантастик Пластик», где пластику дают вторую жизнь, создавая из него произведения современного искусства.

Посетители выставки смогут познакомиться с более, чем 40 работами зарубежных и российских дизайнеров: игрушечными автомобилями, мебелью, дождевиками, стильными украшениями, песочными часами, наполненными гранулами и образцами переработанного пластика.

Также подготовлена и образовательная программа, рассчитанная на широкую аудиторию: лекции российских художников и дизайнеров, посвященные экологии и опыту работы с вторичным пластиком и детские мастер-классы.

После Казани выставка пройдет в Нижнекамске - с 20 ноября 2023 года до 4 февраля 2024 года.