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НовостиЗвезды8 сентября 2023 13:36

В Казани 8 сентября у «Чаши» стартовал фестиваль «СоТворение»

Посетителей ждут выступления музыкантов из разных стран
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
К вечеру ожидается концерт артистов федерального масштаба.

К вечеру ожидается концерт артистов федерального масштаба.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 8 сентября у «Чаши» стартовал международный фестиваль «СоТворение». На двух сцена в режиме нон-стоп будут выступать музыканты из разных стран.

Первыми на сцену вышел коллектив «Этаим» из музыкантов 10-13 лет. Они исполнили две авторские песни - «Шторм» и «Самый трудный бой». Эти ребята выступали и перед участниками спецоперации.

После для гостей и жителей города выступили российские OYME и «Комсомольск», а также коллектив Rehmat-e-Nusrat из Индии. К вечеру ожидается концерт артистов федерального масштаба.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала программу международного фестиваля «СоТворение».

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