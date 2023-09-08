В Казани 8 сентября у «Чаши» стартовал фестиваль «СоТворение»

К вечеру ожидается концерт артистов федерального масштаба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 8 сентября у «Чаши» стартовал международный фестиваль «СоТворение». На двух сцена в режиме нон-стоп будут выступать музыканты из разных стран.

Первыми на сцену вышел коллектив «Этаим» из музыкантов 10-13 лет. Они исполнили две авторские песни - «Шторм» и «Самый трудный бой». Эти ребята выступали и перед участниками спецоперации.

После для гостей и жителей города выступили российские OYME и «Комсомольск», а также коллектив Rehmat-e-Nusrat из Индии. К вечеру ожидается концерт артистов федерального масштаба.

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала программу международного фестиваля «СоТворение».

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