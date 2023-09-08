В Чувашии произошло смертельное ДТП: легковушка не уступила дорогу грузовику

ДТП произошло на 728-м километре трассы «М-7 Волга». Фото: ГИБДД Чувашии
В Козловском районе водитель легковушки не уступил дорогу грузовой машине. В результате аварии погиб один человек, сообщает ГИБДД Чувашии.
ДТП произошло на 728-м километре трассы «М-7 Волга». Водитель Hyundai Solaris выезжал со второстепенной дороги и собирался поворачивать налево. В это время по главной ехал грузовик MAN в составе полуприцепа.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте», - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Татарстане 12-летний ребенок на автомобиле устроил погоню с полицейскими и врезался в столб.
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