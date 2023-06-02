В Татарстане 12-летний ребенок на автомобиле устроил погоню с полицейскими и врезался в столб

Последствия аварии. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

День защиты детей 12-летний мальчик из Лениногорска решил провести по-особенному. Школьник взял ключи от родительского автомобиля Toyota, сел за руль и начал кататься по улицам города. Вскоре его заметили сотрудники ГИБДД. На требования остановиться ребенок только сильнее вдавил педаль газа в пол. Полицейским пришлось броситься в погоню на служебной машине.

На высокой скорости школьнику удавалось уйти в отрыв от преследователей, но не надолго. Через несколько минут он не справился с управлением, пробил забор и врезался в столб со светофором. В результате сидевший за рулем ребенок получил различные травмы, сообщает ГИБДД Татарстана. Мальчика после погони, вместо того, чтобы везти в отделение полиции, пришлось отправить в БСМП Набережных Челнов.

12-летний водитель не справился с управлением.

В ГИБДД Татарстана после этого случая снова призвали родителей контролировать отдых детей во время школьных каникул, а также не допускать того, чтобы они могли свободно взять ключи от автомобилей.

Напомним, ранее в соседней Чувашии трое подростков попали в ДТП, решив покататься на квадроцикле.

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