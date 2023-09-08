В Татарстане утвердили размер социальных выплат на 2024-2026 годы

Индексация будет осуществляться с 1 января нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кабмин Татарстан принял размер социальных выплат на 2024-2026 годы. Коэффициент индексации составляет 1,04. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, индексация будет осуществляться с 1 января нового года. Размер ежемесячных выплат теперь будет составлять:

Для ветеранов труда и лиц, имеющих республиканские госнаграды - 605 рублей в 2024 году, 630 рублей в 2025 году, 656 рублей в 2026 году.

Для работников тыла в годы Великой Отечественной войны, имеющим ордена и медали, а также реабилитированным татарстанцам - 902 рубля в 2024 году, 939 рублей в 2025 году, 977 рублей в 2026 году.

Для жертв политрепрессий - 757 рублей в 2024 году, 788 рублей в 2025 году, 820 рублей в 2026 году.

Для дошкольников-сирот, живущим в приемных семьях - 10 740 рублей в 2024 году, 11 170 рублей в 2025 году, 11 716 рублей в 2026 году. Для школьников-сирот выплата составит 12 384 рубля в 2024 году, 12 880 рублей - в 2025 году и 13 396 - в 2026 году

На проезд дети-сироты и дети из многодетных семей ежемесячно будут получать по 369 рублей в 2024 году, по 384 рубля - в 2025 году и по 400 рублей - в 2026 году. Пенсионеры на проезд получат 605 рублей в месяц в 2024 году, 630 рублей - в 2025 году, 656 рублей - в 2026 году.

На покупку лекарств детям младше 6 лет из многодетных семей направят 164 рубля ежемесячно в 2024 году, 171 рубль - в 2025 году, 178 рублей - в 2026 году.

Напомним, ранее жители Татарстана стали подписывать петицию об установлении пятидневки в школах. Сейчас собрано уже почти 24 тысячи подписей.

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