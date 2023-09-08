Жители Татарстана подписывают петицию об установлении пятидневки в школах

Автор петиции объяснила такую необходимость загруженностью школьников и нехваткой времени для полноценного отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Татарстана подписывают петицию об установлении пятидневной учебной недели в школах. Соответствующая информация появилась в сети.

В настоящее время собрано 23,8 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых. При этом 5,4 тысячи из них удалось собрать за сутки.

Как пояснила автор петиции, это решение было принято в связи с загруженностью школьников и нехваткой времени для полноценного отдыха. Из-за этого у детей снижается уровень здоровья, в семье нет времени на общение.

Как отметили в Минобрнауки республики, пятидневка введена только для первоклассников. Для остальных обучение организовано в соответствии с учебной программой школы.

Напомним, законопроект о введении тихого часа поддержан депутатами Госсовета Татарстана.

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