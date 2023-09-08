Федор Бондарчук посетил театр имени Камала в Казани

Бондарчук осмотрел интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер, кинорежиссер Федор Бондарчук и режиссер Жора Крыжовников посетили казанский театр имени Галиаскара Камала.

Директор театра Ильфир Якупов провел для гостей экскурсию. Они осмотрели интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы», сообщает пресс-служба театра.

Напомним, Жора Крыжовников ранее планировал снять сериал о казанских группировках «Слово пацана». Однако позже уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против съемок, попросив прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность создания такой картины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram