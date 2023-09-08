Федор Бондарчук посетил театр имени Камала в Казани

Бондарчук осмотрел интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы».
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Известный актер, кинорежиссер Федор Бондарчук и режиссер Жора Крыжовников посетили казанский театр имени Галиаскара Камала.
Директор театра Ильфир Якупов провел для гостей экскурсию. Они осмотрели интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы», сообщает пресс-служба театра.
Напомним, Жора Крыжовников ранее планировал снять сериал о казанских группировках «Слово пацана». Однако позже уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против съемок, попросив прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность создания такой картины.
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