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НовостиЗвезды8 сентября 2023 11:35

Федор Бондарчук посетил театр имени Камала в Казани

Вместе с ним приехал режиссер Жора Крыжовников
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Бондарчук осмотрел интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы».

Бондарчук осмотрел интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер, кинорежиссер Федор Бондарчук и режиссер Жора Крыжовников посетили казанский театр имени Галиаскара Камала.

Директор театра Ильфир Якупов провел для гостей экскурсию. Они осмотрели интерактивный мультимедийный исторический комплекс «Шарык клубы», сообщает пресс-служба театра.

Напомним, Жора Крыжовников ранее планировал снять сериал о казанских группировках «Слово пацана». Однако позже уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против съемок, попросив прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность создания такой картины.

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