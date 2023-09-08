В администрации Йошкар-Олы рассказали, когда будет включено отопление

В 2022 году отопление дали 19 сентября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мэрии Йошкар-Олы рассказали, когда будет включено тепло. Отопление в дома подают после того, как среднесуточная температура на улице будет держаться в пределах +8 градусов в течение 5 суток подряд.

В Марий Эл необходимая погода наступит в конце сентября. К примеру, в 2021 году отопительный сезон стартовал 20 сентября, а в 2022 году - 19 сентября. Специалисты будут ориентироваться на прогноз погоды и в случае достижение нормативных показателей будет решаться вопрос о подаче тепла.

При этом первыми к отоплению будут подключены социальные учреждения, в том числе школы, детсады и больницы.

Напомним, аэропорт Йошкар-Олы с 30 сентября прекратит полеты.

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