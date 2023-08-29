Аэропорт Йошкар-Олы с 30 сентября приостановит полеты

Существующее покрытие имеет дефекты. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 сентября 2023 года аэропорт Йошкар-Олы приостановит полеты. Связано это с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Минтранса Марий Эл.

Существующее покрытие имеет дефекты и не соответствует авиационным требованиям. Из-за этого аэропорт не способен принимать определенные типы воздушных судов.

Работы будут синхронизированы со строительством аэровокзального комплекса. Ожидается, что новый пассажирский терминал позволит обслуживать свыше 400 пассажиров в час.

Напомним, ранее авиарейс из Екатеринбурга вместо «Шереметьево» совершил посадку в Казани.

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