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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:12

Жители Набережных Челнов примут участие в благоустройстве озера «Лесное»

Оно расположено в парке «Прибрежный»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Благоустройство парка «Прибрежный» начнется в 2024 году.

Благоустройство парка «Прибрежный» начнется в 2024 году.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Набережных Челнов примут участие в благоустройстве озера «Лесное», расположенном в парка «Прибрежный». Они смогут предложить концепцию развития этого общественного пространства.

Местным жителям предлагают рассказать, как они проводят время у озера, с какими проблемами сталкиваются во время отдыха и каким хотят видеть это пространство в будущем. Эта информация поможет архитекторам в реализации проекта.

Благоустройство парка начнется в 2024 году. Опрос будет анонимным и его заполнение займет не больше трех минут.

Напомним, ученые предложили создать в парке Набережных Челнов «Прибрежный» особо охраняемую зону. Это необходимо для сохранения растений и разнообразия птиц в этой местности.

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