Ученые предложили создать в парке Набережных Челнов "Прибрежный" особо охраняемую зону

Парк Прибрежный был заложен более 50 лет назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые из Казанского государственного аграрного университета предложили создать особо охраняемую зону в парке "Прибрежный" Набережных Челнов. Речь идет о территории за озером, ближе к берегу, сообщает пресс-служба администарции города.

По мнению доктора сельскохозяйственных наук Хариса Мусина, активный отдых людей в парке "Прибрежный" приведет к исчезновению растений и разнообразия птиц в этой местности.

Лесопатологическое исследование, проведенное учеными, показало, что в парке здоровы лишь 59% деревьев, а порядка 31% - ослаблены. Парк заложен более полувека назад, в будущем эти деревья надо будет убрать, считает Мусин. Также исследователи рекомендовали превратить парк "Прибрежный" в смешанный по составу, многоярусный, разновозрастной лес - тогда он будет устойчивее.

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