Оказать поддержку, опереться на плечо: команда нефтепроводчиков покорила 10 км препятствий

Что может сплотить сильнее, как не преодоление ситуаций плечом к плечу, когда люди так или иначе вынуждены поддерживать друг друга? В случае Гонки героев, это - искусственно смоделированные «высоты», которые штурмуют участники, как то совместные прыжки в воду с пятиметровой высоты, метание вил на меткость и переход неизвестной речки вброд. Бесстрашные прикамские нефтепроводчики убеждаются в этом снова и снова.

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ, НОВЫЕ ГЕРОИ

Корпоративные состязания собрали в татарстанском Менделеевске 70 команд, представивших крупные предприятия и организации республики. Гонка заключалась в прохождении десятикилометровой полосы препятствий. В числе 1700 человек героическую дистанцию преодолели и 30 работников АО «Транснефть – Прикамье».

В прошлом году в Гонке героев приняли участие 20 нефтепроводчиков, в этом в полтора раза больше, выступили уже тремя командами. Участники активно делятся яркими эмоциями с коллегами, что и привлекает новых героев.

36 испытаний на силу, выносливость и ловкость, в числе которых - дымовая завеса, передвижение на руках, колючая проволока. Но, как признается ведущий инженер отдела экспертизы АО «Транснефть – Прикамье» Марат Фатыхов, самой сложной оказалась схватка с погодой.

- День выдался пасмурным и довольно ветреным. Даже бежать было не особо жарко, а после прохождения водных преград, тем более, прохладно. В целом вся Гонка - одна большая положительная эмоция, удовольствие от преодоления препятствий, удовлетворение и приятная усталость от физических нагрузок, - говорит участник спортивного праздника.

Схожие впечатления и у специалиста отдела организации труда и заработной платы предприятия Маргариты Царик. В том году на Гонке была жара, в этом – с точностью до наоборот.

- В прошлый раз мы прямо ждали испытания с водой, чтобы охладиться. В этом году из-за холода не хотелось лишний раз лезть в воду. Покоряя этапы, поддерживаем друг друга, поем песни, смеемся. Такая мощная эмоциональная разрядка точно может заменить поход к психотерапевту, - уверена участница гонки.

СИМВОЛИЧНАЯ «ТРИДЦАТКА»

Как признаются нефтепроводчики, ежегодная подготовка к состязаниям мотивирует быть в отличной спортивной форме и поддерживать физическую активность. Горящие глаза коллег, довольные улыбки в финале – командные эмоции особенны и не сравнимы ни с чем.

- Корпоративные старты – еще один повод почувствовать, как в едином порыве справляется с трудностями команда единомышленников. Ценно не только оказать помощь и поддержку, но понять самому, что на коллег можно и нужно положиться в экстремальной ситуации, - говорит Марат Фатыхов.

Главная ценность Гонки героев - в сплочении коллектива. Чувство локтя, уверенность в коллегах и командный дух помогают отвечать на новые вызовы, покорять одну производственную вершину за другой.

Символично, что в год 30-летия ПАО «Транснефть» - крупнейшей трубопроводной компании в мире, команду его дочернего предприятия АО «Транснефть – Прикамье» на корпоративном забеге Героев представили ровно 30 нефтепроводчиков. Причем, на гонке это была самая многочисленная корпоративная команда из представленных.