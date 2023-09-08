В Арском районе 9 сентября состоится праздник День Коня

Гостей и жителей села ждут конные пробеги на дистанции 40, 80, 100, 120 и 160 километров. Фото: Иван Макеев

В селе Новый Кырлай Арского района 9 сентября состоится конно-спортивный праздник День Коня. Мероприятие проводится с 2015 года, сообщает Минсельхозпрод Татарстана.

Гостей и жителей села ждут конные пробеги на дистанции 40, 80, 100, 120 и 160 километров, скачки для лошадей татарской, чистокровных и полукровных и местных пород, а также конкурсы, выставки, показательные выступления кинологов, концерт и сельскохозяйственная ярмарка.

Отметим, для Татарстана этот фестиваль стал одним из знаковых мероприятий и неотъемлемой частью мер по поддержке, развитию и популяризации конной индустрии.

Напомним, в Казани состоялись проводы лошадей татарской породы на Алтай.

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