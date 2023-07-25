В Казани состоялись проводы лошадей татарской породы на Алтай

Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани состоялись торжественные проводы шести лошадей татарской породы на Алтай. До места назначения наездники будут добираться больше месяца и прибудут к 25 августа в поселок Карын.

Участники пробега будут останавливаться в местах с компактным проживанием, где пройдут основные мероприятия. Речь идет об Омской области, Новосибирске, Барнауле. Там состоятся Сабантуй и встречи, скачки, в том числе на кубок конного пробега.

Отметим, целью пробега является популяризация лошадей татарской породы. Протяженность пути составит более трех тысяч километров. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах России.

Напомним, в Татарстане сократилось поголовье лошадей.

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