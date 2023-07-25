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НовостиОбщество25 июля 2023 8:39

В Казани состоялись проводы лошадей татарской породы на Алтай

До места назначения наездники будут добираться больше месяца
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы.

Целью пробега является популяризация лошадей татарской породы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани состоялись торжественные проводы шести лошадей татарской породы на Алтай. До места назначения наездники будут добираться больше месяца и прибудут к 25 августа в поселок Карын.

Участники пробега будут останавливаться в местах с компактным проживанием, где пройдут основные мероприятия. Речь идет об Омской области, Новосибирске, Барнауле. Там состоятся Сабантуй и встречи, скачки, в том числе на кубок конного пробега.

Отметим, целью пробега является популяризация лошадей татарской породы. Протяженность пути составит более трех тысяч километров. Маршрут пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах России.

Напомним, в Татарстане сократилось поголовье лошадей.

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