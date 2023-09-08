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НовостиОбщество8 сентября 2023 8:02

В Казани главой префектуры «Старый город» стал Айрат Фаизов

Ранее эту должность занимал Евгений Варакин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ранее Айрат Фаизов занимал должность замглавы администрации Советского района города.

Ранее Айрат Фаизов занимал должность замглавы администрации Советского района города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани главой префектуры «Старый город» стал Айрат Фаизов. Ранее он занимал должность замглавы администрации Советского района города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Новому коллективу Фаизов был представлен руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым. Он окончил КГТУ по специальности «инженер». В 2007 году начал работать техником в этом университете. А в 2016 году возглавил комитет по делам детей и молодежи исполкома города.

Отметим, ранее префектом «Старый город» был Евгений Варакин. Теперь он занимает пост заместителя премьер-министра Татарстана.

Напомним, ранее депутат Казгордумы был назначен гендиректором «ПЖКХ» в Казани.

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