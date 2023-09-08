Ранее Айрат Фаизов занимал должность замглавы администрации Советского района города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани главой префектуры «Старый город» стал Айрат Фаизов. Ранее он занимал должность замглавы администрации Советского района города, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Новому коллективу Фаизов был представлен руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым. Он окончил КГТУ по специальности «инженер». В 2007 году начал работать техником в этом университете. А в 2016 году возглавил комитет по делам детей и молодежи исполкома города.

Отметим, ранее префектом «Старый город» был Евгений Варакин. Теперь он занимает пост заместителя премьер-министра Татарстана.

Напомним, ранее депутат Казгордумы был назначен гендиректором «ПЖКХ» в Казани.

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