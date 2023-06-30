Депутат Казгордумы назначен гендиректором «ПЖКХ» в Казани

Евгений Чекашов родился в Нижнекамске. Фото: страница Чекашова ВК

Депутат Казгордумы Евгений Чекашов назначен директором «Предприятия жилищно-коммунального хозяйства» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «ПЖКХ».

В качестве приоритетных задач на новой должности Чекашов назвал своевременное и качественное оказание услуг по вывозу коммунальных отходов. Он предложил проводить регулярные встречи с жителями.

Евгений Чекашов родился в Нижнекамске в 1982 году. В 2009 занял пост директора Казанского энергосервисного центра. В 2014 году выступал в качестве кандидата на пост руководителя исполкома Казани.

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