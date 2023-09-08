Глава Татарстана показал видео первого рабочего дня на посту министра финансов

На видеоролике видно, как будущего главу республики представляют новому коллективу. Фото: скриншот

Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео первого рабочего дня на посту министра финансов. Соответствующий фрагмент был снят в ноябре 1996 года. Этими кадрами он поделился в своем телеграм-канале.

На видеоролике видно, как будущего главу республики новому коллективу представляет тогда еще премьер-министр региона Фарид Мухаметшин. В те года Минниханов занимал должность главы Высокогорского района.

Кроме того, раис Татарстана поздравил финансистов с профессиональным праздником, который отмечают 8 сентября.

Напомним, Рустам Минниханов открыл российско-китайский форум «РОСТКИ».

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