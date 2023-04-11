Законопроект о введении тихого часа поддержан депутатами Госсовета Татарстана

Ночным временем будет считаться период с 22.00 до 7.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку поддержал законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан, внесенный в Госдуму в начале 2023 года.

Ночным временем будет считаться период с 22.00 до 7.00 во всех жилых, социальных объектах и на прилегающих к ним территориях. Шум телевизора, пиротехники, погрузочно-разгрузочных работ, музыка, крики и свист, лай собаки - все это будет являться нарушением режима тишины.

Строительные и ремонтные работы также планируют урегулировать. По законопроекту, их можно будет выполнять с 9.00 до 19.00 по будням с перерывом с 13.00 до 15.00. Нарушение предписаний влечет административное наказание от 500 рублей.

При этом ограничения не будут действовать во время устранения последствий чрезвычайных ситуаций и праздников, в том числе религиозных. Отметим, что сейчас в Татарстане запрещается шуметь с 22.00 до 6.00 в будние дни, а также с 22.00 до 9.00 - в выходные и праздники.

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