Минниханов обсудил сотрудничество с китайской компанией CHN Energy

Представители компании в свою очередь высоко оценили энергетический и промышленный потенциал Татарстана.

Глава РТ Рустам Минниханов на форуме «РОСТКИ» провел встречу с руководством компании CHN Energy, обсудив сотрудничество. Корпорация является крупнейшим в мире производителем угля и химикатов, тепловой и ветряной энергии.

«Нам надо найти общие интересы и активно работать над совместными проектами», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Представители компании в свою очередь высоко оценили энергетический и промышленный потенциал Татарстана и выразил интерес к развитию сотрудничества.

Напомним: Минниханов обсудил возможность локализации китайской компании Sany Group.

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