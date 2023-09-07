Минниханов обсудил сотрудничество с китайской компанией CHN Energy

Представители компании в свою очередь высоко оценили энергетический и промышленный потенциал Татарстана.
Глава РТ Рустам Минниханов на форуме «РОСТКИ» провел встречу с руководством компании CHN Energy, обсудив сотрудничество. Корпорация является крупнейшим в мире производителем угля и химикатов, тепловой и ветряной энергии.
«Нам надо найти общие интересы и активно работать над совместными проектами», - подчеркнул Рустам Минниханов.
Представители компании в свою очередь высоко оценили энергетический и промышленный потенциал Татарстана и выразил интерес к развитию сотрудничества.
Напомним: Минниханов обсудил возможность локализации китайской компании Sany Group.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram