Минниханов обсудил возможность локализации китайской компании Sany Group

Глава республики встретился с представителями компаниями. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил возможность локализации в регионе китайского производителя строительной техники Sany Group Company.

Глава республики на встрече с представителями компаниями рассказал, что в 2017 году во время рабочей поездки в Китай посетил предприятия Sany Group и остался под впечатлением.

«Современное предприятие с высокой культурой производства. Передовые технологии и конкурентный модельный ряд», - передает слова Рустама Минниханова пресс-служба раиса Татарстана.

В ходе беседы стороны обсудили то, как может развиваться сотрудничество, в том числе возможность открытия филиала компании на территории республики.

Ранее в Татарстане открылся первый российско-китайский форум «РОСТКИ». Рустам Минниханов предложил сделать мероприятие ежегодным.

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