Также предполагается строительство двух детских садов и многофункционального комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани вдоль реки Ноксы планируют построить 252 однотипных двухэтажных дома. Они рассчитаны на 807 человек. Соответствующее постановление подписал Исполком города.

Согласно постановлению, эта застройка не окажет существенного влияния на транспортную сеть района. Также проект предполагает освоение территории площадью 23,6 гектара в Советском районе. Там появятся однотипные дома, которые блокируются друг с другом боковыми стенами.

Всего на территории разместят 367 блокированных и индивидуальных домов высотой одни-два этажа на 1,2 тысячи человек. Еще 115 домов на 368 человек достроят на существующих участках только на последнем этапе работ. Также предполагается строительство двух детских садов и многофункционального комплекса.

Напомним, в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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