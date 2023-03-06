В Казани построят четыре новых жилых комплекса

В прошлом году на территории Кировского и Московского районов построили 17 новых многоквартирных домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском и Московском районах Казани стартовало строительство четырех новых жилых комплексов с собственной инфраструктурой. Об этом рассказал глава районов Сергей Миронов на совещании в мэрии.

- Работа уже началась на Малой и Большой Крыловке, в «Салават Купере», в районе Жуковки и на территории бывшего вертолётного завода. Новые квадратные метры жилья с инфраструктурой потянут сюда бизнес, создадут новые рабочие места, - уточнил чиновник.

В прошлом году, как уточнил Миронов, на территории Кировского и Московского районов построили 17 новых многоквартирных домов.

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