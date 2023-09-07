В течение десяти дней клиника должна прекратить нарушать закон при публикации сведений, не соответствующих действительности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах главврач одной из клиник работал по поддельному диплому. Он не имел образования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия», сообщает УФАС Татарстана.

Как выяснили специалисты, диплом КГМУ оказался недействительным. После предостережения регионального Росздравнадзора сведения о квалификации врача как мануального терапевта, кинезиолога и реалибитолога продолжали публиковаться. Это вводило в заблуждение пациентов.

В течение десяти дней клиника должна прекратить нарушать закон при публикации сведений, не соответствующих действительности. В отношение руководства рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности за непредставление информации, запрошенной УФАС республики. Дело направлено в прокуратуру региона.

Напомним, ранее глава Татарстана посетил новую поликлинику в Дербышках.

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