Глава Татарстана посетил новую поликлинику в Дербышках

Глава республики осмотрел приемное отделение, блок педиатрии, а также заглянул в кабинеты узких специалистов. Фото: пресс-служба

Глава Татарстана посетил новую поликлинику № 6 в Дербышках. Об это рассказали в пресс-службе Рустама Минниханова. Глава республики осмотрел приемное отделение, блок педиатрии, а также заглянул в кабинеты узких специалистов, помещение дневного стационара и др.

Новое медучреждение расположено внутри жилого массива и рассчитано на 180 посещений в день. Здесь есть дневной стационар на 10 коек, инфекционный блок, лаборатория, зал для реабилитации. Травматология в учреждении работает в круглосуточном режиме. Поликлиника оснащена современным оборудованием.

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