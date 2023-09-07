Глава Татарстана предложил сделать ежегодным российско-китайский форум «РОСТКИ»

Раис подчеркнул, что в Татарстане с нетерпением будут ждать китайских партнеров в следующем году. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать ежегодным российско-китайский форум «РОСТКИ». Следующее мероприятие планируется провести в Казани 14–15 ноября 2024 года.

Раис подчеркнул, что в Татарстане с нетерпением будут ждать китайских партнеров в следующем году.

Отметим, что в первый раз международный форум состоится в Казани 7 и 8 сентября. Планируется, что в мероприятии примут участие почти 4 тысячи человек из 20 стран. Делегация Китая составит около 500 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram