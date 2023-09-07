В Татарстане потомки Пушкина пройдут тропой 1833 года

Мероприятия приурочены к 190-летию пребывания великого поэта в Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родственники поэта Александра Сергеевича Пушкина по линии старшего сына Елена Сабурова и Светлана Рощина посетят Татарстан. Прямые потомки поэта посетят лицей им. А.С. Пушкина в Зеленодольске, а также пройдут по Пушкинской тропе 1833-го года.

Мероприятия приурочены к 190-летию пребывания великого поэта в Казани. К этому события в Зеленодольске открыли выставку «Время Пушкина. Семейные реликвии», на которой представят мемориальные вещи семьи поэта.

В эти дни также пройдет международный форум педагогических работников и управленческих кадров образовательных учреждений им. А.С. Пушкина, сообщает сообщает пресс-служба центра образовательных компетенций НТИ.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать ежегодным российско-китайский форум «РОСТКИ».

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