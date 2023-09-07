Власти Казани уменьшили число стоянок для электросамокатов

Решение об этом закреплено в соответствующем постановлении местного исполкома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Постановлением исполкома Казани утверждена новая схема размещения пунктов проката электросамокатов. Согласно документу, из их числа выбыла стоянка на проспекте Победы около остановки общественного транспорта «Южная». Теперь в городе насчитывается 1 564 мест проката электросамокатов.

Отметим, до ликвидации стоянки на проспекте Победы власти города убрали 10 таких парковок по причине наложения их территории на частные земли и места строительства Вознесенского тракта.

Напомним, что сезон проката электросамокатов в Казани в 2023 году стартовал 1 апреля.

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