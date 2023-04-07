Для горожан подготовили более 2,5 тысячи новых электросамокатов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани стартовал сезон проката электросамокатов. Об этом свидетельствуют данные приложений кикшеринговых сервисов.

В этом году для жителей и гостей города подготовили более 2,5 тысячи новых электросамокатов. Они появились в местах, где в прошлом сезоне был зафиксирован наибольший спрос. Пока в городе открылось 500 парков, на большее количество - власти Казани разрешение не дают.

Напомним, ранее в Казани с начала 2023 года было зафиксировано первое ДТП с участием электросамоката.

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