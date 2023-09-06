Волонтеры Челнов передали бойцам СВО 30 килограммов чак-чака

В планах отправка еще 40 килограммов угощения. Фото: t.me/nabchelnyofficial

Волонтеры, вернувшиеся из зоны СВО, передали председателю ТОС Мадине Якубовне Мухаметзяновой благодарность от бойцов за сладкие угощения. Военнослужащие получили 30 килограммов чак-чака, чему были рады.

«Мы чак-чаком всех накормили. Хватило и мобилизованным, и контрактникам», - говорит волонтер Анна Артемьева.

В планах отправка еще 40 килограммов угощения.

Напомним: в Казани бойцы СВО смогут получить жилье по соципотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram