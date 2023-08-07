В Казани бойцы СВО смогут получить жилье по соципотеке

В ближайшее время меру поддержки получат две семьи участников СВО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники специальной военной операции из Казани имеют возможность приобрести жилье по соципотеке. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов.

Программа работает с начала этого года. По программе социальной ипотеке жилье могут получит участники СВО и члены семей погибших военнослужащих. До конца 2023 года жильем также будут обеспечены ветераны боевых действий, стоящие в очереди.

На ближайшей сессии Казгордумы депутаты рассмотрят вопрос об оказании помощи в приобретении жилья двум семьям участников СВО. Еще одна семья подала документы для получения этой меры поддержки.

Как отметил Ренат Шамсутдинов, это право является одной из многочисленной мерой поддержки мобилизованных и членов их семей.

Ранее стало известно, что в Татарстане отдых для детей участников спецоперации станет бесплатным.

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