Торгово-промышленная палата Татарстана запускает «100 лидеров – Татарстан будущего. Студенчество»

Разработка и запуск проекта обусловлены проведением в России с 1 января 2022 года Национального проекта «Образование», в рамках которого реализуется один из Федеральных проектов «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)», направленный на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Проект продиктован стремлением создать максимально благоприятные условия для развития у молодежи предпринимательских навыков и вовлечения в научно-техническую деятельность путем проработки проектов.

Регистрация продлится до 1 октября 2023 года. Далее пройдет отбор на проект посредством написания мотивационного письма, по результатам которого 100 лучших студентов станут участниками проекта «100 лидеров – Татарстан будущего. Студенчество». А в конце октября планируется проведение первой лекции в стенах Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Бизнес-интенсив продлится до мая 2024 года. Не только лекции от профессиональных спикеров, но и опыт работы с предпринимателями на базе Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан дадут бесценные знания участникам этого проекта. Нужная информация от опытных спикеров позволит молодежи не бояться начинать свое дело и воплощать проекты в жизнь.

Регистрация, а также подробная информация о проекте на официальном сайте