ВРП Татарстана может вырасти до 3,9 триллиона рублей

Основной вклад в экономическое развитие республики внесла промышленность. Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам 2023 года валовый региональный продукт Татарстана ожидается на уровне 3,9 триллиона рублей - это на 2,2% больше, чем годом ранее.

Основной вклад в экономическое развитие республики внесли промышленность, в частности обрабатывающее производство, строительство и торговля. Об этом на заседании в Кабмине Татарстана заявил глава Минэкономики региона Мидхат Шагиахметов.

Вместе с тем отмечается снижение в сельском хозяйстве из-за неблагоприятных погодных условий. В 2025 году рост ВРП Татарстана оценивается в 4,4%, в 2026 году - в 2,3%.

Ранее власти Татарстана заявили о достаточно устойчивом росте экономики.

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