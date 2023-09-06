Власти Татарстана заявили о достаточно устойчивом росте экономики

Индекс промышленного производства достиг 103,8%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам 7 месяцев 2023 года в Татарстане объем валового регионального продукта составил 2,17 миллиарда рублей - это на 4,7% больше, чем было в прошлом году.

Экономика Татарстана показывает достаточно устойчивый рост. На это повлияли принимаемые меры, а также федеральная и республиканская поддержка, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

За этот период индекс промышленного производства достиг 103,8%, а объем отгруженной продукции - 2,5 миллиарда рублей. Для будущего развития республики следует сформировать сбалансированные прогноз и бюджет, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана обсудили острую нехватку кадров в школах и детсадах.

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