В Ново-Савиновском районе Казани построят комплекс «Яр Парк» за 28,7 млрд рублей

В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ново-Савиновском районе Казани появится новый многофункциональный комплекс «Яр Парк» за 28,7 миллиарда рублей. Строительством займется группа компаний KravtGroup, сообщили на заседании АИР Татарстана.

В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры. Здесь будут расположены пятизвездочная гостиница, конгресс-центр, торговый центр, детский сад и офисные помещения.

На территории «Яр Парка» намерены проводить общественные и развлекательные мероприятия на 6,4 тысячи человек. Проект также представили раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Ранее мы рассказывали, как изменится Казань к 2040 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram