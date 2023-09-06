Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 11:20

В Ново-Савиновском районе Казани построят комплекс «Яр Парк» за 28,7 млрд рублей

Здесь расположатся пятизвездочный отель, конгресс-центр и детсад
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры.

В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ново-Савиновском районе Казани появится новый многофункциональный комплекс «Яр Парк» за 28,7 миллиарда рублей. Строительством займется группа компаний KravtGroup, сообщили на заседании АИР Татарстана.

В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры. Здесь будут расположены пятизвездочная гостиница, конгресс-центр, торговый центр, детский сад и офисные помещения.

На территории «Яр Парка» намерены проводить общественные и развлекательные мероприятия на 6,4 тысячи человек. Проект также представили раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Ранее мы рассказывали, как изменится Казань к 2040 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram