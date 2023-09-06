В Татарстане утвердили размер платы родителей за детсад на 2024-2026 годы

Многодетные семьи имеют льготы при оплате детского сада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кабмин Татарстана определил размер платы за пребывание ребенка в государственных и муниципальных детсадах на 2024-2026 годы. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Три часа в яслях на одного ребенка стоят 780 рублей в месяц, для многодетных семей - 390 рублей. Пять часов в детском саду для ребенка до 3 лет встанет в 1 175 рублей в месяц, в старших группах - 1 082 рубля в месяц.

За 9 часов в яслях придется заплатить 2 020 рублей, для ребенка старше 3 лет - 1 920 рублей. В учреждениях, работающих круглосуточно, пребывание детей обойдется в 3 613 рублей в яслях и 2 475 рублей в старших группах.

Напомним, в Татарстане родители стали массово жаловаться на воспитателя детского сада, которая оставила детей и ушла.

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