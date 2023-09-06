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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:21

Оставила малышей и ушла: в Татарстане родители массово жалуются на воспитателя детского сада

В Татарстане воспитатель оставила детей и ушла
Адам САГАЛ
Одна из родительниц заметила ребенка, гуляющего в одиночестве на территории детского сада

Одна из родительниц заметила ребенка, гуляющего в одиночестве на территории детского сада

Фото: принтскрин видео.

В Альметьевске в одном из детских садов разгорелся скандал. Родители заявили, что воспитатель оставила детей и ушла в неизвестном направлении. Ей якобы звонили, но женщина не отвечала. Более того, одна из родительниц заметила ребенка, гуляющего в одиночестве на территории детского сада и сняла это на видео.

Заведующая заявила, что педагог действительно ушла, но с малышами осталась младший воспитатель, позже пришла и сама заведующая. Через некоторое время за группой закрепили другого педагога.

Подтвердила руководитель и то, что мальчик самостоятельно гулял на улице. Женщина заявила, что он убежал сам, его несколько раз возвращали в группу сотрудники детсада.

«Этот ребенок часто убегает. Мы его поймали и вернули в группу. Все живы, все здоровы», – заявила заведующая.

Между тем, мать мальчика сообщила, что ее ребенку не свойственно убегать от взрослых. Также женщина подчеркнула, что ответственность за этот инцидент лежит на педагогах и назвала это халатностью.

Ранее мы сообщали, что в детском саду Казани воспитатель заперла двухлетнюю девочку в подсобке. Факт выявился случайно. Одна из родительниц смотрела видео с занятий с ребенком и услышала крик девочки на заднем фоне. Оказалось, что малышка была заперта в подсобке в это время и сильно плакала. Родители ребенка хотели писать заявлению в полицию.

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