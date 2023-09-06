В Чебоксарах обсудили цены на социально значимые товары

4 сентября на общегородской планерке у главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации города Дениса Спирина обсудили результаты мониторинга цен на социально значимые товары.

О результатах проверок доложила начальник Управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства Марина Павлова.

Мониторинг цен осуществляется в рамках исполнения плана мероприятий по снижению темпов роста потребительских цен в Чувашской Республике. Управлением по развитию потребительского рынка и предпринимательства каждую неделю исследуются цены в 11 продовольственных магазинах города Чебоксары.

Отмечено, что в 1-м полугодии средние цены снизились на крупу гречневую, чай черный, масло сливочное, крупу овсяную, молоко, яйца куриные, рыбу мороженую, муку пшеничную, макароны, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, соль поваренную, консервы рыбные, воду питьевую 1 л. Значительное снижение отмечено на консервы мясные - 20,28%.

Незначительный рост цен отмечен на масло подсолнечное - 1,49%, рис шлифованный - 4,06%, картофель - 5,62%, сахар-песок - 6,6%, хлеб ржаной - 7,73%, пшено - 8,35%, молоко сгущенное - 8,99%, яблоки - 15,75%.

Наибольший рост цен пришелся на лук репчатый, морковь, капусту белокочанную, куры, свинину, говядину. На подорожание цен оказал влияние сезонный фактор, при наступлении периода сбора урожая ожидается снижение цен на данную группу товаров.

Для сдерживания роста цен реализуются мероприятия по увеличению представленности продукции отечественных товаропроизводителей в торговых объектах. В том числе развивается малоформатная и ярмарочная торговля:

- организована работа фермерских торговых рядов у д. 11 по ул. Эльгера, где производителям сельхозпродукции бесплатно предоставлено 56 торговых мест;

- открыты фермерские ряды у д. 16 по ул. Ивана Франко, где установлено 10 торговых прилавков на 20 мест;

- после реконструкции открылись торговые ряды у ДК «Салют» по ул. Энтузиастов, установлено 6 прилавков на 18 торговых мест;

- предоставляются места для реализации сельскохозяйственной продукции в торговых навесах по 25 адресам (375 торговых мест) для реализации продукции крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- реализуется проект «Фермерские островки» - например, в маг. «Пятерочка» (пр. Ленина, 26);

- проводятся сезонные ярмарки, с 10 сентября по 1 октября т.г. пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени».

В рамках соглашения между администрацией города и 5 организациями, реализующими нефтепродукты на 33 автозаправочных станциях, проводится мониторинг розничных цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС в городе Чебоксары.

Ежеквартально проводится мониторинг розничных цен на 50 лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и наиболее востребованных у населения города. На 30 июня т.г. по 32 наименованиям цены выросли, по 14 наименованиям снизились, по остальным препаратам - не изменились.

- Благодаря регулярному мониторингу цен мы можем проверять, анализировать и контролировать рост цен на продукты питания, лекарственные препараты и нефтепродукты, реализуемые на АЗС в нашем городе, - прокомментировал вопрос повестки глава администрации г. Чебоксары Денис Спирин. - Прошу не снимать вопрос с контроля и регулярно докладывать мне о результатах проверок.