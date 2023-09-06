Депутаты Госсовета РТ обсудили острый дефицит кадров в школах и детсадах

Чтобы привлечь педагогов в школу, проводится набор на целевое обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане отмечается острый дефицит кадров в сфере образования. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Не хватает работников как в школах, так и в детсадах.

Чтобы привлечь педагогов в школу, проводится набор на целевое обучение, также есть возможность принять участие в федеральной программе «Земский учитель». Миллион рублей получит учитель, который приехал на работу в сельский населенный пункт. В этом году в рамках реализации этой программы на работу привлечены 23 учителя.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане воспитатель детского сада оставила детей и ушла.

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