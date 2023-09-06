В Чувашии иностранца осудили за призывы к экстремизму

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский районный суд Чебоксар вынес приговор 28-летнему уроженцу Центральной Азии. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

По информации УФСБ России по Чувашии, осужденный придерживался идей международного терроризма. В 2017 и 2020 годах на странице в интернете разместил аудиозаписи. В них были выявлены психологические и лингвистические признаки возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства лиц по религиозному признаку, а также публичные призывы к экстремизму.

Мужчину приговорили к условному сроку в виде 2 лет лишения свободы. Приговор Московского районного суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Чувашии.

Ранее Минздрав Чувашии заявил о запрете продажи энергетиков детям.

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